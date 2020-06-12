«По-летнему»: Бузова появилась на съемках в шелковом дуэте из жакета и юбки и сапогах-трубах

Ольга Бузова появилась на съемках очередного выпуска «Дома-2» в шелковом дуэте из жакета и юбки и сапогах-трубах. Стоит отметить, что поющая ведущая по устоявшейся уже традиции проигнорировала бюстгальтер. Недавно Бузова в разговоре с черным магом Владом Кадони призналась: она сознательно не надевает нижнее белье, поскольку хочет, чтобы все увидели, насколько красива ее грудь. Отсутствие лифчика, впрочем, не мешает девушке появляться в кадре – чтобы не светить самым сокровенным, Бузова застегивается.

На этот раз Ольга выбрала для съемки шелковый дуэт из короткой юбки и жакета. За счет яркой и одновременно нежной расцветки вещи притягивают к себе внимание: летнее настроение создают мелкие васильки, которыми украшен верх и низ. Дополняют фактуру шелковый белый атласный топ на тонких бретелях и такие же белоснежные сапоги-трубы на низком каблучке.

«Ты выглядишь просто прекрасно! У меня на съемной квартире шторы были такого цвета, как у тебя жакет», — подколол Бузову Кадони.

Впрочем, взгляда колдуна не разделяют многочисленные фолловеры телеведущей. «Очень по-летнему», «Оля, вы цветете как эти васильки на пиджаке», «Просто красавица», «Девочка-ромашка», «Этот образ явно удачнее предыдущего», «Вся сияете», — написали они.