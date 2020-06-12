«Очень красивая»: Юлия Михалкова выбрала для прогулки трендовое платье в мелкий горох

Известная телеведущая прогулялась по Красной площади и позировала на фоне собора Василия Блаженного.

После отмены режима самоизоляции соскучившиеся горожане отправились на улицы Москвы. Погода их поддерживает — установившееся летнее тепло позволяет выгуливать модницам трендовые наряды по сезону. Вот и красавица телеведущая Юлия Михалкова выбрала актуальный этим летом горох.

Экс-звезда «Уральских пельменей» прогулялась по Красной площади в синем платье с мелким белым горохом на запах, солнечных очках и стильной сумочкой через плечо на длинном ремешке.

«Мой дом — вся Россия. Моя Родина, которую я нежно люблю. С Днем России, друзья!» — патриотично подписала снимок звезда.

Известно, что сердце 36-летней эффектной брюнетки свободно. Она, по собственному признанию, не торопится выйти замуж просто для галочки или под гнетом общественного давления. Девушка считает, что семья и дети — это неотделимые понятия. И для нее это очень ответственный шаг.

У девушки множество поклонников. В ее микроблоге в Instagram почти миллион подписчиков, которые следят за жизнью любимицы. И под новым фото многие поспешили сделать комплимент звезде:

«Красотка», «Очень красивая», «Вы замечательный человек», «Юля классно выглядишь», «Ты как всегда самая лучшая на свете», «Очень стильная», «Какое красивое платье, очень идет Вам», — написали люди.

Кстати, платья в горох в этом сезоне полюбили многие звезды. Оперная дива Анна Нетребко отправилась в трендовом наряде в парк аттракционов, где каталась на каруселях и развлекалась как самая настоящая девочка.