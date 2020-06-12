«Невероятно эффектна»: 57-летняя жена Крутого в платье с экстремальным декольте удивила откровенностью

57-летняя жена композитора Игоря Крутого Ольга в платье с экстремальным декольте удивила откровенностью. Имиджмейкер, несмотря на возраст, всегда появляется на публике в ярких вещах. Так, Ольга очень любит блестки, а чтобы платье сидело, с особой придирчивостью следит за фигурой.

На днях Крутая вспомнила один из своих светских выходов вместе с подругой – журналисткой Ириной Кудриной. Тогда дамы посетили несколько музеев, а для мероприятия Ольга выбрала эффектное вечернее платье с экстремальным декольте. Блестящий подол наряда создавал видимость стекающей воды, а кружева добавляли пикантности. Важным акцентом стали и прозрачные короткие рукава.

От внешнего вида Ольги остались в восторге комментаторы. «Вы красавица!», «Как всегда прекрасна», «Само очарование», «Судя по выбору наряда, вы очень страстная», «Любим вас»,«Невероятно эффектна», — высказались они.