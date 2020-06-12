В пастельных тонах: Рудковская позировала на лужайке в сарафане с многослойной юбкой

45-летняя Яна Рудковская на личной страничке в Instagram поделилась с подписчиками понравившимся ей снимком из недавней импровизированной фотосессии в саду. Перед объективом фотокамеры музыкальный продюсер предстала в хлопковом сарафане с многослойной юбкой. Примечательно, что акцент возлюбленная олимпийского чемпиона Евгения Плющенко сделала на талии, дополнив образ розовым пояском. Светская львица отдала предпочтение трендовой пастельной палитре. Вместе со звездной мамой на лужайке позировал и семилетний Саша Плющенко.

В комментариях к свежему снимку бизнесвумен отреагировала на слова одной из своих подписчиц под ником @pola9080, которая подметила, что Яна поделилась милым фото. Светская львица присела рядом с Сашей, скрыв свои ноги под объемным подолом сарафана.

«Единственное милое фото без демонстраций пресловутых ног!» — отметила поклонница возлюбленной фигуриста. «Чем мои ноги вас не устроили?!» — задалась вопросом Яна, не оставив без внимания отклик своей фанатки. Однако продолжать дискуссию на эту тему светская львица не стала.

Напомним, в период самоизоляции Яна Рудковская вместе с мужем Евгением Плющенко старалась находить занятия по душе. Так, музыкальный продюсер и ее супруг участвовали в челленджах, снимая смешные видеоролики для микроблога. Светская львица успела исполнить ламбаду, продемонстрировав свою хореографию и посоветовав поклонникам «танцевать бедрами». А не так давно Яна подыграла возлюбленному, исполнив женскую партию лезгинки.