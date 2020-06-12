«Какие красавицы»: Валерия для прогулки с мамой выбрала велосипедки и джинсовую куртку

Известная певица Валерия в свои 52 года выглядит невероятно молодо. Звезда правильно выбирает наряды и не боится демонстрировать стройную фигуру и ноги, облачаясь в одежду молодежного стиля. И для прогулки с мамой супруга продюсера Иосифа Пригожина вновь выбрала аутфит, который сбросил ей пару десятков лет.

«Первый раз за несколько месяцев гуляли с мамулей. Лето настало» — подписала снимок звезда.

На снимке, которым поделилась исполнительница, она предстала в стильной куртке оверсайз из денима и черных велосипедках с необработанным краем. Выбор Валерии поклонники одобрили. Они заметили, как стильно и красиво выглядит не только звезда, но и ее мама:

«Какие классные! Вам — 20, маме -50 и не больше!», «Вы просто прелесть какая супер», ««Какие красавицы», «Какие вы красивые, светлые!», «Валерия, у Вас мамочка такая красивая, постоянно ей любуюсь, ну и конечно модница!», «Какие красивые женщины!» — написали в комментариях фолловеры.

Кстати, Валерия все чаще выбирает наряды в молодежном стиле и тем самым демонстрирует безупречный вкус.