«Снова 18»: Топурия в цветастом сарафане собственного производства оголила аппетитную грудь

Кети Топурия в цветастом сарафане собственного производства оголила аппетитную грудь. 34-летняя певица просто обожает наряжаться, поэтому в какой-то момент созрела для открытия собственного магазина одежды. Артистка рассказывала, что долгое время не решалась начинать, поскольку не была уверена, что сможет достичь успеха, даже несмотря на немалый опыт: уже не один год Кети сама себе подбирает образы для сценических выходов.

Недавно же Кети лично представила клиентам воздушный сарафан с объемными рукавами для летнего сезона. Наряд отличается минимализмом, активным цветом стал белый, на котором ненавязчивыми акцентами служат цветочки. За счет шнурка резинку сверху можно подтянуть, в таком случае приспущенные рукава не сбегут с нежных женских плеч.

Привлечь внимание к новому платью Кети решила с помощью собственных аппетитных форм. На опубликованном селфи Топурия кокетливо оголила аккуратную грудь. При просмотре снимка взгляд и мужчин, и женщин невольно задерживается на этой части тела.

Некоторые подписчики сделали акцент на формах певицы. «Вам будто снова 18», «Красавишна», «Хотелось бы еще пониже», «Принцесса всех принцесс!», «Идеальная! Фантастическая! Наша!» — подметили они. Нашлись, впрочем, и те, кто сознался: для них стоимость сарафана неподъемна. «Где бы 15 тысяч на такую красоту найти», — посетовали они.