«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Лера Кудрявцева: «Кирилл Андреев из «Иванушек International» не побоялся сказать правду»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

«Совсем другая»: Решетову сравнили с сексуальной ведьмой из-за облегающего бархатного платья-бюстье

С более вызывающим макияжем модель стала выглядеть свежее.

«Совсем другая»: Решетову сравнили с сексуальной ведьмой из-за облегающего бархатного платья-бюстье
Анастасия Решетова/Фото: https://www.instagram.com/p/CBI8ZdLhTmw/

Модель Анастасия Решетова подобрала к бархатному платью-бюстье яркую помаду в тон. Фолловеры девушки в последнее время привыкли видеть молодую маму с минимум косметики на лице – даже ради редкого выхода на улицу возлюбленная Тимати ограничивалась подкрашиванием бровей и наносила на глаза ставший привычным smokie –eyes.

В четверг же Решетова внезапно появилась на снимке при полном параде. Анастасия накрасила глаза яркими черными стрелками, а на губах появилась малиновая помада, которая подчеркнула пухлость губ. Помада стала тандемом для яркого ало-черного бархатного платья-бюстье, подчеркнувшего изгибы фигуры Решетовой. Увидеть Настю в столь агрессивном образе были готовы не все.

Анастасия Решетова
Анастасия Решетова/Фото: https://www.instagram.com/p/CBTStMbhVUI/

«Совсем другая», «Немного стервочка», «Сексуальная ведьма», «Вам так идет красный, Настя!», «Я еще успею на вас жениться?», «Желаем каждый день видеть вас такой», «Чудо-женщина, новый формат», «Цвет помады – выстрел в сердце», — писали фолловеры.

Тэги

Анастасия РешетоваАнастасия Решетова новостиНовости googleРешетова новостиТимати
Loading...