«Совсем другая»: Решетову сравнили с сексуальной ведьмой из-за облегающего бархатного платья-бюстье

Модель Анастасия Решетова подобрала к бархатному платью-бюстье яркую помаду в тон. Фолловеры девушки в последнее время привыкли видеть молодую маму с минимум косметики на лице – даже ради редкого выхода на улицу возлюбленная Тимати ограничивалась подкрашиванием бровей и наносила на глаза ставший привычным smokie –eyes.

В четверг же Решетова внезапно появилась на снимке при полном параде. Анастасия накрасила глаза яркими черными стрелками, а на губах появилась малиновая помада, которая подчеркнула пухлость губ. Помада стала тандемом для яркого ало-черного бархатного платья-бюстье, подчеркнувшего изгибы фигуры Решетовой. Увидеть Настю в столь агрессивном образе были готовы не все.

«Совсем другая», «Немного стервочка», «Сексуальная ведьма», «Вам так идет красный, Настя!», «Я еще успею на вас жениться?», «Желаем каждый день видеть вас такой», «Чудо-женщина, новый формат», «Цвет помады – выстрел в сердце», — писали фолловеры.