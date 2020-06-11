«Какие красотули»: Анна Хилькевич нарядила своих дочерей в одинаковые платья

Анна Хилькевич прославилась после того, как снялась в сериале «Универ». Теперь девушка продолжает активно строить карьеру в кино. При этом она успела стать мамой двух детей. Актриса замужем за бизнесменом Артуром Волковым, но фото с ним почти не публикует. В 2015 году она подарила ему дочку Арианну, а спустя три года родила еще одну девочку Марию, которую назвала в честь героини Маши Беловой, сделавшей ее известной.

Весь карантин Хилькевич провела в загородном доме. Первое время ее наследницы были на дистанционном обучении, но потом актриса заявила, что это «жесть». Она поняла, что таким маленьким детям учиться онлайн просто мука. Девушка стала сама заниматься детьми, а помогал ей муж. Анне всего 33 года, она активно ухаживает за собой, следит за модными трендами и занимается спортом. Своих детей артистка тоже старается одевать стильно.

Накануне звезда запечатлела подросших наследниц дома. Они позировала в одинаковых платьях бирюзового цвета с декором в виде узора и пуговиц. У Арианны даже резинка в прическе подходила к наряду, а вот у ее сестры локоны еще короткие, поэтому ей прическу не сделали. «Вопрос: как понять, что эти две девочки армянки? Ответ: по лавашу в руке», — пошутила Хилькевич.

Поклонники поразились тому, какие девочки красивые. «Копии мамы», «Какие же хорошенькие они у вас получились», «Какие глаза», «Какие красотули», «Нестандартные армянки, но это им к лицу », — прокомментировали пост подписчики. К слову, Анна любит стиль family look, поэтому часто подбирает дочкам наряды одного цвета или фасона.