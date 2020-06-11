«Он просто офигенский»: Брухунова пополнила гардероб плащом от Burberry за 15 тысяч рублей

31-летняя супруга Евгения Петросяна пополнила гардероб плащом от Burberry за 15 тысяч рублей. Татьяну Брухунову многие в медиапространстве знают как человека, который обожает дорогие атрибуты для создания личного образа: так, в ее гардеробе есть вещи от Диор, Ульяны Сергеенко и многих других известных в модной среде брендов. Не всем, впрочем, стиль Брухуновой приходится по душе, даже несмотря на высокую цену составляющих, но меняться супруга Петросяна не планирует и уверенно об этом заявляет.

Недавно же Татьяна похвасталась новым приобретением – плащом от Burberry. Его стоимость оценивается в 15 тысяч рублей. Вещь имеет сразу несколько «фишек» — несколько рядов пуговиц напоминают устройство солдатской шинели, а спина плаща выполнена в отличном от остального силуэта стиле за счет вшитых вставок другой ткани. Из четырех вариантов цвета (синий, бежевый, хаки и кофейный) Татьяна выбрала хаки. Теперь Брухунова мечтает, чтобы на улице побыстрее похолодало, чтобы выгулять его.

«Он просто офигенский! Скоро похолодает, поэтому я его обязательно выгуляю. Вот эти платки – вообще хитяра!» — поделилась своими восторгами она.

Ранее про страсть Татьяны к вещам рассказывал Иван Ургант в авторской программе. Тогда в восторге от дуэта с Петросяном остался и Дмитрий Хрусталев.