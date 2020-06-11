«Уже с загаром!»: Нетребко в летящем платье с акцентом на талии повеселилась в венском парке

Анна Нетребко после двух месяцев карантина снова вернулась к прежней жизни. Пока она не дает каждый день концерты, как это было еще в начале весны, но уже выступает. А самое приятное для артистки то, что у нее есть время на походы в музеи, шоппинг и веселье. Звезда живет с семьей в Вене. Она успела показать своим подписчикам в Instagram самые интересные места в Австрии, а также продемонстрировать стильные летние образы и пополнить гардероб новыми туфлями.

На днях Анна вышла в свет с мужем Юсифом Эйвазовым, а теперь решила провести время с сыном Тьяго. Певица поделилась кадрами из венского парка Prater, где установили аттракционы. Для жаркого дня она выбрала легкое белое платье с цветочным принтом. Наряд свободного кроя позволил артистке показать загорелые ноги, а поясная сумка белого цвета акцентировала внимание на талии. Волосы Нетребко собрала в два игривых пучка, а вот от макияжа отказалась. Бежевые босоножки без каблука дополнили ее наряд. В них она смогла даже подпрыгнуть и едва не сделала шпагат в воздухе.

Выглядел счастливым и сын звезды, страдающий аутизмом. Он попробовал разные блюда и вместе с мамой покатался на аттракционах. Кульминацией вечера стали клецки с маком, которые попробовала звездная семья. Поклонники были сражены образом дивы. «Супер платье, тебе очень идет!!», «Сынок ваша копия», «Мама с сыночком так похожи. А эта ваша улыбка на аттракционе, ой класс», «Хорошо выглядите, загар очень к лицу и прическа тоже», «Вы уже с загаром», «Хорошенькая», «Нереальная красота», — прокомментировали пост подписчики.