«Королева лета»: сестра Бузовой позировала в двухслойном шелковом платье в пол

Сестра Ольги Бузовой позировала в двухслойном шелковом платье в пол. Как и старшая родственница, Анна задает тренды, но делает это в рамках своих компетенций – Бузова-младшая неплохо разбирается в нарядах (в свое время девушка даже владела собственным шоурумом, но через три года он закрылся из-за кризиса). В свободное от работы время Анна экспериментирует с одеждой, а результатами делится на личной странице в Instagram.

Так, на днях девушка воспользовалась превосходной столичной погодой и выбралась на прогулку в многослойном шелковом платье в пол. Основой для наряда стало белое платье, которое просвечивало сквозь прозрачную ткань верха. Главные же цветовые акценты были расставлены на ажурном подоле – дизайнеры использовали цвета розы и сирени, чтобы создать некоторое подобие градиента. Дополнили образ белые босоножки с ремнем на щиколотке.

В комментариях поспешили отметить, что самоизоляция на фигуре Анны совсем не сказалась. «Вы будто и не сидели дома несколько месяцев. Все такая же стройная!», «Королева лета», «Пришла, увидела платье, забыла, что хотела сказать», «Самая красивая», — забросали они комплиментами девушку.