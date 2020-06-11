«Как же жарко!»: Бузова в белых джинсах и кроп-топе блеснула грудью во время прогулки в Москве

Ольга Бузова не скрывает, что по-настоящему счастлива. Она три года не могла встретить новую любовь после развода с Дмитрием Тарасовым. Футболист оставил темный отпечаток в сердце девушки, но она нашла в себе силы, чтобы вновь окунуться в романтичные радости жизни. Более того, телеведущая смогла построить карьеру певицы и подружиться с самим Филиппом Киркоровым. Дверь в шоу-бизнес для нее открылась скрипя, но она смогла пробиться и доказать своим трудолюбием, что многого достойна.

После карантина Бузова вновь с головой ушла в работу. Она активно снимает новые клипы для поклонников. Кипит и ее личная жизнь. Вместе с Давидом Манукяном они тратят миллионы на шоппинг, походы в рестораны и другие радости жизни. Сначала артистка расстроилась когда поправилась на карантине, но затем быстро вернулась в форму. При этом многие заметили, что бюст у девушки увеличился. Теперь она не перестает им хвастаться.

Накануне Ольга отправилась на съемки. Она каталась на своей машине по столице и не устояла перед солнечным днем, выйдя прогуляться у Москвы-реки. Телеведущая предстала в белых рваных джинсах с высокой посадкой и черном кроп-топе. А ботильоны с открытым носком и на шпильках дополнили ее образ. Бузова похвасталась не только прессом, но и блеснула декольте. «Как же жарко!» — прокричала она на улице.

Поклонники пришли в восторг от дерзкого летнего аутфита звезды. Многие отметили, что с появлением в жизни мужчины она стала одеваться еще более женственно. К слову, недавно Дава подарил возлюбленной кроссовки Versace, которые стоят 68 тысяч рублей.