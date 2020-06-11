«Так нежно»: Темникова в летящем платье свободного кроя спровоцировала слухи о беременности

Елена Темникова в свое время выступала в составе группы «Серебро». Теперь она строит сольную карьеру. Она счастлива в браке со вторым мужем Дмитрием Сергеевым. У них подрастает дочка Александра, которой недавно исполнилось пять лет. Фото с мужем она предпочитает не выставлять в соцсетях, а вот наследницу показывает время от времени. После двух месяцев самоизоляции артистка коротает время за городом, наслаждаясь хорошей погодой.

На природе Елена устроила фотосессию в легком платье макси с глубоким декольте. Наряд свободного кроя скрыл фигуру девушки, а рюши и нежный телесный цвет придали образу женственности. Певица позировала в лучах солнца, принимая разные позы. Поклонники восхитились романтическим аутфитом. Но некоторые заподозрили звезду в беременности.

«Волшебная нет слов», «Лесная нимфа», «Так нежно», «Шикарный образ», «Беременна?», «А что фигуру скрыла, как для беременной наряд», — прокомментировали пост подписчики. Вскоре певица опубликовала фото в шортах и футболке, показав стройную фигуру и развеяв домыслы поклонников. А для портала Teleprogramma.pro оценил нежный образ звезды дизайнер Сергей Никулин.

«Мой комментарий будет субъективным, так как лично знаком с ней и очень хорошо к ней отношусь. Считаю, что у этого человека прекрасное чувство вкуса природное. Мне очень нравится ее наряд. Во-первых, это летняя история. За городом, конечно хочется комфортно себя чувствовать, поэтому и выбран такой летящий легкий материал — шелк, спасающий от жары. Цвет нашей героине очень идет, фасон тоже находится в тренде. Если рассматривать тренды, то один из них а-силуэт летящий и шелк. Плюс цвет максимально природный. Плюс рюши тоже сезонные. 10 из 10! Она молодец. Очень нравится ее визуальное воплощение себя», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Сергей Никулин с юных лет стал интересоваться модой. Он окончил факультет дизайн костюма в МХПИ и занялся созданием стильных образов для важных мероприятий и для модных фотосессий. Его работы выставляются на выставках. В ноябре 2019 года его творения можно было увидеть в Гостином дворе на выставке «Образование и карьера».