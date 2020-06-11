«Слишком красиво»: Вера Брежнева в свадебном платье с пышной юбкой снялась с Монатиком

Вера Брежнева на днях вернулась к нормальной жизни. Певица два месяца провела в самоизоляции с мужем Константином Меладзе. Девушка не скрывала, что наслаждалась неожиданным отпуском. Но при этом она успела соскучиться по работе. Сначала артистка отдохнула на озере и блеснула фигурой в купальнике, а потом звезда объявила, что готовится к вечеринке. Как оказалось, так она решила представить свой новый трек с Монатиком «Вечериночка» и яркий клип.

На кадрах, которые были сняты в Барселоне еще до карантина, Вера продемонстрировала несколько образов. Она сначала предстала в цветном наряде, оголив живот. Яркая накидка в тон с капюшоном добавила элегантности образу. Также певица показала фигуру в черном мини-платье с рукавами-клеш. Но самым необычным стал ее свадебный образ. Брежнева снялась в белом платье с рюшами и оборками. Пышная юбка в стиле бэби-долл позволила ей похвастаться стройными ногами. Ну и туфли-лодочки она надела поверх капроновых носков. Получился современный образ невесты.

Поклонники восхитились зажигательным треком, а также танцами артистки в дерзких нарядах. «Это слишком красиво», «Какая вы тут стильная», «Наряд — шик», «Вера зажигает», «Бомбически», «Нереальные образы, особенно свадебный», «Вера, какая же вы многогранная», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что летом прошлого года, она приехала на концерт Монатика в Юрмалу. Он увидел ее танцующей в фан-зоне и загорелся желанием записать совместный хит.