«Животик выпирает»: Каменских в кожаных брюках не смогла скрыть изменений в фигуре

Настя Каменских не скрывает, что счастлива в браке с Потапом. Недавно они отпраздновали первую годовщину со дня свадьбы. Влюбленные провели время в романтической обстановке. При этом певица блеснула в белоснежном платье. Из-за самоизоляции девушка также отметила свой день рождения в четырех стенах, но это не испортило ей праздника. Пока влюбленные не торопятся заводить общих детей, но поклонники уверены, что 33-летняя артистка мечтает стать мамой.

За время карантина Каменских успела продемонстрировать много нарядов. Чаще всего ее выбор подал на джинсы с высокой талией, которые в моде в этом сезоне. А в новом видео певица предстала в облегающих кожаных брюках с уже привычной завышенной талией. К ним она побрала яркую майку цвета фуксия. Широкий пояс завершил образ. Настя зажигательно станцевала под свой хит Elefante. При этом показав свою фигуру во всей красе.

Благодаря наряду она подчеркнула не только стройные ноги, но и слегка выпирающий живот. Поклонники сразу заподозрили девушку в беременности. Впрочем, и танец звезды вызвал у всех восторг. «Она беременна?», «Я тоже заметила животик», «Вот и животик выпирает», «Такая классная», «Беременная», «На цветочек распустился», «Какая красотка», — прокомментировали пост подписчики. Добавим, что пока Каменских не подтвердила слухи об интересном положении. При этом напомним, что у Потапа есть сын Андрей от прошлых отношений.