«Леопард – беспроигрышный вариант»: Лисовец объяснил, как правильно носить анималистичный принт

Животные мотивы до сих пор актуальны, но несколько видоизменились.

Недавно оперная дива Анна Нетребко запечатлелась в эффектном леопардовом бадлоне, произведя на своих поклонников в Сети сильное впечатление. Многие фолловеры назвали свою любимицу хищницей.

Эксперт моды Влад Лисовец заверил, что звериные принты по-прежнему актуальны, однако носить их нужно с умом.

«Анималистичные принты стали классикой, но злоупотреблять ими нельзя, это будет выглядеть странно. А вот дозированно, отдельно в составе комплектов (рубашка, юбка, или сумка) они выглядят очень красиво. Леопард — беспроигрышный вариант. Но лучше в этом сезоне выбирать не классические версии, а слегка утрированные, ироничные, игривые, чуть мультяшные. Все остальные принты (к примеру, зебра, жираф) будут хорошо читаться только в очень модных комплектах», — прокомментировал стилист для Teleprogramma.pro.

Влад заметил, что животный рисунок на одежде очень привлекает к себе внимание и при его избытке может сделать образ вульгарным, но он точно не полнит, как думают многие. Поэтому носить его нужно аккуратно, не злоупотреблять, используя в качестве деталей наряда.