«Очаровашка»: фанаты нашли фото Лизы Галкиной в платье в цветочек и белых часиках

На фанатской страничке дочери примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram Лизы Галкиной появился красивый архивный снимок девочки. На фотографии звездный ребенок, судя по всему, находится на отдыхе. На ней красивое платье в цветочек, а на левой руке симпатичные белые часики.

В комментариях пользователи отдали должное девочке, которая растет настоящей красоткой. «Очаровашка», «Елизавета. Я вас не узнала. Вы просто красавица», «Знаки Вселенной! Как раз искала девочку, чтоб в картину вписать! Значит, будет Лиза», «Наконец-то, самый настоящий, счастливый ребенок. И белые часики очень красивые».

Отметим, что последние годы Лиза Галкина вместе со своим братиком Гарри и родителями каждое лето ездит в латвийскую Юрмалу. Там у звездной семьи шикарный особняк, который они снимают на время отпуска.

Правда, этим летом поездка на отдых под большим вопросом. Всему виной пандемия коронавируса. Скорее всего, дети Пугачевой и Галкина проведут лето в замке в деревне Грязь. Вряд ли родители станут рисковать здоровьем детей и вывозить их в другую страну.