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«Такой не видели»: жена Игоря Николаева примерила облегающие легинсы с белой футболкой

Юлия Проскурякова продемонстрировала редкие кадры с репетиции.

«Такой не видели»: жена Игоря Николаева примерила облегающие легинсы с белой футболкой
Игорь Николаев с Юлией Проскуряковой. Фото Global look press.

Супруга Игоря Николаева — Юлия Проскурякова — обнародовала в личном блоге редкие кадры из домашнего архива. На них девушка предстает во время репетиции со своей танцевальной группой. Певица харизматично двигается под музыку и поет.

Для своей творческой работы Юлия предпочла надеть удобный и простой наряд, подчеркивающий ноги, — облегающие легинсы и белоснежную свободную футболку. Поклонники звезды, внимательно наблюдающие за ее жизнью в Сети, заметили, что чаще всего она предпочитает классические образы — платья и костюмы. А потому этот расслабленный, но не лишенный прелести вид восприняли с восторгом.

«Такой вас, Юлия, не видели», «Красотка, лучшая», «Огонь просто!», «Юлек, суперклассная!» — отметились в комментариях блога фолловеры.

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