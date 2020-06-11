«Такой не видели»: жена Игоря Николаева примерила облегающие легинсы с белой футболкой

Супруга Игоря Николаева — Юлия Проскурякова — обнародовала в личном блоге редкие кадры из домашнего архива. На них девушка предстает во время репетиции со своей танцевальной группой. Певица харизматично двигается под музыку и поет.

Для своей творческой работы Юлия предпочла надеть удобный и простой наряд, подчеркивающий ноги, — облегающие легинсы и белоснежную свободную футболку. Поклонники звезды, внимательно наблюдающие за ее жизнью в Сети, заметили, что чаще всего она предпочитает классические образы — платья и костюмы. А потому этот расслабленный, но не лишенный прелести вид восприняли с восторгом.