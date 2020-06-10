Виктория Лопырева в прошлом году привезла своего сына Марка Лео в Москву. Девушка на несколько месяцев задержалась в столице. Она провела время с родными и тайно расписалась в ЗАГСе со своим возлюбленным Игорем Булатовым. А вот карантин модель переждала в Дубае. Именно там она отдыхает с семьей. Когда в ОАЭ был снят режим самоизоляции, блондинка стала много гулять и загорать на пляже.

В свои 36 лет Виктория может похвастаться точеной фигурой. Она быстро вернулась в форму после родов. Поэтому девушка без стеснения публикует свои фото. С того момента, как жизнь в Дубае забила ключом, модель также веселится с подругами, ходит в ресторане и катается на яхте. Каждый раз она блистает в новых образах. А 10 июня Лопырева опубликовала видео. Она примерила шесть трендовых летних нарядов от Александра Терехова. Тем самым она поздравила дизайнера с днем рождения.

Сначала блондинка предстала в белом удлиненном жакете и шортах. Этот аутфит один из самых актуальных в наступившем сезоне. Также идеально село на фигуру модели голубое платье с юбкой плиссе и бежевый облегающий наряд без декора. Кроме того, Виктория примерила платье миди с алым рисунком персиковый наряд с шортами. Изюминкой стал последний наряд. Лопырева попозировала в белом платье, подчеркнувшим ее загорелую фигуру.

Многие поклонники пришли в восторг от образов. Некоторым пришелся по вкусу стиль звезды. «Белое платье — восторг!», «Да, я тоже обратила внимание на белое платье. Оно очень красивое, хочу себе такое», «Совершенная женщина», «Один образ лучше другого», «Ваши ноги надо показывать», — стали комментировать пост подписчики.