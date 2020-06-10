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Звездный гость

Яркие красотки: Ксения Бородина оделась в одном стиле с младшей дочкой в особенный день

Телеведущая устроила зажигательные танцы на вечеринке в честь своей старшей наследницы Маруси.

Яркие красотки: Ксения Бородина оделась в одном стиле с младшей дочкой в особенный день
Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia/

Ксения Бородина свой день рождения успела отметить до карантина в Куршевеле. Тогда она отрывалась с друзьями на горнолыжном курорте. Почти три месяца телеведущая после этого провела в самоизоляции дома. Она ходила на работу и изредка гуляла с детьми. Девушка заранее распланировала праздник в честь дня рождения старшей наследницы Маруси, так как не знала, когда завершится карантин. Поэтому вечеринка прошла дома.

У Ксении просторный особняк с участком, поэтому сначала она украсила комнату сотнями воздушных шаров, а потом уже во внутреннем дворике были установлены батуты, столы и кенди-бар. Именинница получила в особенный день много подарков. Большинство из них были дорогостоящими брендовыми вещами. Она облачилась в лосины и неоновый джемпер. В таком наряде было удобно прыгать и танцевать. А вот Бородина выбрала шорты и футболку желтого цвета. В подобном наряде предстала и ее младшая дочка Теона. Они оделись в одном стиле.

Ксения Бородина с младшей дочерью. Фото: instagram.com/stories/borodylia

Телеведущую расстроило лишь то, что погода была нестабильной. Солнце сменилось ливнем. Но потом они продолжили праздновать. Звезда похвасталась роскошным многоярусным тортом от Рената Агзамова. Дети весь вечер веселились. Ксения тоже позволила себе расслабиться. Она накинула джинсовую розовую куртку поверх костюма и танцевала с подругами. Среди гостей был и сын ее мужа Курбана Омарова от прошлых отношений.

Подарки дочери Ксении Бородиной. Фото: instagram.com/borodylia/

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