«Такая дерзкая нотка»: стилист похвалила Асмус за ультрамодные льняные брюки оверсайз

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, ранее возлюбленная резидента Comedy Club Гарика Харламова поделилась известием о том, что они всей семьей еще около полутора месяца назад переехали в новый просторный дом.

Знаменитость дала понять, что она осталась довольна интерьером, ремонтом и выбранной мебелью. Единственное, что лишает актрису спокойствия, так это постоянная уборка. Кристина Асмус все эти недели безуспешно борется со строительной пылью. Супруга юмориста призналась, что устала «мыть и оттирать». При этом Кристина находит время и для импровизированных фотосессий. Знаменитость уже успела сфотографироваться в столовой, на кухне, спальне и гостиной.

В микроблоге Асмус поделилась понравившимся ей снимком. Перед объективом фотокамеры Кристина предстала в трендовом брючном костюме и массивных кроссовках. В интервью Teleprogramma.pro имидж-стилист Ольга Трофимова прокомментировала повседневный лук актрисы. Нашему эксперту не удалось найти модных ошибок в образе знаменитости.

«Кристина не перестает удивлять различными вариантами костюмной группы, как в цветовом решении, так и в фактуре. Наша героиня предстала в льняном костюме, отдав предпочтение брюкам оверсайз, которые задают образу легкость, ультрамодность и спортивность. Но строгий жакет добавляет изящества, элегантный настрой. На мой взгляд, вполне комфортный и стильный дневной аутфит! Еще одна важная деталь, короткий белый топ с объемными кроссовками. Они поддерживают нужную пикантность, молодость, добавляя такую дерзкую нотку», — экспертно резюмировала имидж-стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.