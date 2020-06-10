«Уже не актуально!»: селебрити-стилист посоветовала Лорак избавиться от босоножек с пластиковыми вставками 

Ведущая программы «Перезагрузка» на ТНТ Лина Дембикова осталась недовольна той обувью, в которой исполнительница появилась на вечеринке по случаю дня рождения дочери Софии.

41-летняя Ани Лорак устроила вечеринку по случаю дня рождения своей единственной дочери. Еще 9 июня наследнице певицы исполнилось девять лет. На празднике присутствовали самые близкие. Поздравить именинницу приехал и поп-король сцены Филипп Киркоров. На детской вечеринке бывший муж Примадонны появился вместе со своими детьми: дочкой Аллой-Викторией и сыном Мартином. Не секрет для многих, что Филипп Бедросович приходится крестным отцом Софии.

На личной страничке в Instagram артистка поделилась свежими отчетными снимками. Одним из первых в комментариях под фото с днем рождения дочку Ани Лорак поздравил Сергей Лазарев. Сам певец воспитывает двоих детей: пятилетнего сына Никиту и дочку Анечку.

«С днем рождения Сонечку!» — отметил артист.

Примечательно, что звездная мама и именинница-дочь поддержали тренд на стиль family look. Так, Ани Лорак оделась в одной цветовой гамме с наследницей, отдав предпочтение монохромной палитре. В интервью Teleprogramma.pro селебрити-стилист Лина Дембикова прокомментировала дневной аутфит певицы, уточнив, что бывшая супруга турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу подчеркнула достоинства своей фигуры, отдав предпочтение такому элегантному силуэтному платью. Не смутил ведущую программы «Перезагрузка» на ТНТ и тот факт, что дочь певицы, впрочем как и сама Лорак, позировала в наряде черного цвета.

«Лорак примерила совершенно классическое платье. Каждый имеет право выбирать цветовое решение для своего праздника. С точки зрения модели и фасона нарядов у меня претензий никаких нет. Другой вопрос, что на улице лето и фотография сама по себе такая теплая, атмосферная. Наверное, хотелось бы чего-то воздушного и легкого. Но опять-таки это чисто субъективное мнение», — отметила Дембикова.

При этом ведущая программы «Перезагрузка» посоветовала Ани избавиться от устаревшей обуви, которая, как считает Лина, абсолютно не подходит к такому элегантному силуэтному платью.

«В образе Ани мне не понравилась обувь. Она была подобрана неправильно! К такому изящному платью с приталенным силуэтом и открытыми плечами нужна элегантная обувь. К примеру, обычные классические босоножки или лодочки. Обувь с металлической отделкой и пластиковыми вставками — это вчерашний день. Уже не актуально! К тому же эти босоножки не подходят к такому женственному наряду», — экспертно резюмировала селебрити-стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Лина Дембикова в свое время окончила МГЛУ, арт-академию в Лондоне, а также школу дизайна и моды Nuova Accademia de Belle Art в Италии. В настоящее время Дембикова носит звание первой женщины, которая получила образование по специальности «имиджеолог».