«Собираюсь на вечериночку года!»: Вера Брежнева отметилась в кожаных брюках-кюлотах и майке

Вера Брежнева два месяца провела дома в самоизоляции. Она не скрывала, что карантин стал для нее редкой возможностью побыть с семьей. Певица публиковала трогательные видео с мужем Константином Меладзе и младшей дочкой Сарой. Но девушка успела соскучиться по работе и выходам в свет. Еще на выходных она позагорала на озере, впервые облачившись в купальник за долгое время. А также накануне поздравила свою маму Тамару Галушко с днем рождения, но дистанционно. В этом году праздник они решили не устраивать.

А когда режим карантина был снят, Вера сразу отправилась на съемки. Она успела засветиться в брюках и топе. Похоже, что артистка готова войти в прежний режим работы. 10 июня она объявила, что готовится к выходу в свет. Звезда облачилась в черную майку и модные кожаные брюки-кюлоты. Образ она дополнила белыми кроссовками. В таком виде девушка направилась к визажистам. Они сделали ей аккуратную укладку и накрасили губы бордовой помадой.

«Собираюсь на вечериночку года! Сегодня ночью», — похвасталась звезда.

Многие поклонники восхитились ее образом. Некоторые отметили, что Брежнева выглядит посвежевшей и отдохнувшей. «Красота, как всегда», «Вау», «Мы этого ждали», «Какая крутая», «Сногсшибательная девочка», «Очень стильный образ», «Как вам идет», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, к вечеру Вера, скорее всего, предстанет в новом наряде. Поклонники запаслись терпением, чтобы увидеть, где окажется жена Меладзе.