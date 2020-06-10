«Легкость и чистота»: стилист восхитился образом Каменских с белой рубашкой

Ольга Трофимова также обратила внимание, что певица составила с мужем правильный family look.

Настя Каменских запечатлелась со своим мужем Потапом, подобрав для фотосессии family look в светлых тонах. Образ навеял приятные мысли и пришелся по вкусу профессиональному имидж-стилисту Ольге Трофимовой.

«Когда пары дублируют цвета, это аmor-аmor в чистом виде! Влюбленные демонстрируют нам легчайший нежнейший летний look. У Насти мы видим деним в шортах, а у Потапа в аксессуарной группе на кепке. Невероятно облегченная натуральная ткань в правильном белоснежном цвете задает этому образу романтичность, легкость, свежесть, чистоту и наивность.

Белая рубашка – базовая модель гардероба, которая позволяет носить look где угодно – на отдыхе или даже дома. Они оба любят использовать данную базу и умело это делают. Именно так должен выглядеть правильный family look!» — прокомментировал эксперт специально для Teleprogramma.pro.

Наша справка

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – более десяти лет.