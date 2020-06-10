«Несочетаемые вещи»: селебрити-стилист раскритиковал Канделаки за аутфит с кожаной юбкой

Тина Канделаки представила своим поклонникам в личном блоге модный look. Многим ее фолловерам образ пришелся по душе, однако Лина Дембикова, селебрити-стилист и ведущая программы «Перезагрузка» на ТНТ заметила, что он мог бы быть более эффектным, если заменить некоторые элементы наряда.

По словам эксперта, само по себе сочетание черного и бежевого цветов – одно из самых благородных и часто смотрится выигрышно на людях. Но не в этот раз.

«Здесь совершенно неверная комбинация между фактурами. Легкую, довольно тонкую шифоновую блузку с принтом Тина сочетала с такой грубой по фактуре плотной кожаной юбкой. Это две совершенно несочетаемые друг с другом вещи ни по фактуре, ни по стилю. Тина – девушка с довольно яркой внешностью, ей идут узоры и графичные принты, но в данном случае этот рисунок на блузке смотрится очень устарело.

Эту сложную блузку можно было бы оставить, но дополнив ее чем-то другим. Например, широкими шоколадными брюками с завышенной талией. Либо к этой кожаной юбке взять водолазку или даже объемную футболку. Здесь произошло несовпадение верха и низа. Для такой кожи лучше выбирать более плотный шоколадный оттенок в качестве сочетания, не такой постельный», — прокомментировала для Teleprogramma.pro Лина Дембикова.

Эксперт при этом заметила, что лаконичная прическа Канделаки отлично подходит к ее непростой блузке.