Из авторской коллекции: дочь Изаксон облачилась в рубашку с открытыми плечами и «рваные» джинсы-бананы

В Stories 20-летняя Стефания Маликова поделилась свежим снимком, примерив вещи из собственной линии одежды. Ни для кого не секрет, что наследница певца и композитора пробует свои силы в качестве дизайнера. Новый проект девушка решила запустить вместе с подругами по МГИМО. По словам Стеши, их вещи, шьются исключительно вручную, а не машинками. Благодаря чему, наследница Елены Изаксон может быть уверена в качестве. Ко всему прочему, дочка Дмитрия Маликова уточнила, что в создание каждой вещи они вкладывают свою любовь и душу.

Перед объективом фотокамеры Стеша позировала в клетчатой розовой рубашке с одним рукавом-буфом и открытыми плечами, отдав предпочтение стилю оверсайз. Дневной аутфит дочери композитора дополнили «рваные» джинсы-бананы с высокой посадкой. Длинные белокурые локоны девушка собрала на затылке, закрепив волосы с помощью заколки в виде банта.

Напомним, что как и старшие сыновья музыкального продюсера Яны Рудковской от бизнесмена Виктора Батурина — Андрей и Николай — дочка Дмитрия Маликова стала студенткой МГИМО. Стефания поступила на факультет международной журналистики. В семье композитора подрастет и двухлетний Марк. По словам супруга Елены, их сынишка растет очень смышленым и внимательным ребенком. Так, к примеру, младший братик Стефании поделился своими знаниями относительно первого человека в Космосе. Наследник Дмитрия Маликова подметил, что это был Юрий Гагарин и свой полет он совершил на ракете.