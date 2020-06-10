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«Какая хищница!»: Нетребко запечатлела себя в леопардовым бадлоне

Звезда выбрала фоном яркие цветы.

«Какая хищница!»: Нетребко запечатлела себя в леопардовым бадлоне
Анна Нетребко Фото Global look press.

Анна Нетребко восхитила своих фолловеров ярким образом, запечатлевшись на фоне красных цветов. Снимок, который звезда обнародовала в личном блоге, произвел сильное впечатление на ее поклонников.

Оперная певица всегда предпочитает яркие образы и в этот раз не стала изменять себе. Звезда надела леопардовый бадлон классических коричнево-черных оттенков.

«Какая хищница!», «Восхитительная!», «Анна, как всегда неподражаемая!», «Так приятно на вас смотреть! Солнечная, удивительная!» — прокомментировала образ дивы ее фолловеры.

Кстати, ранее Анна выходила в свет с мужем, тоже артистом оперы Юсифом Эйвазовым, в непривычном для нее стиле. Она примерила тотальный черный комплект, сочетав длинную юбку плиссе с классическим жакетом. Ее супруг тоже предпочел total black look.

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