«Контраст нежности и жесткости»: образ Михалковой в коже высоко оценил стилист

Юлия Михалкова отметилась на съемках детского КВН на СТС в стильном комбинезоне из кожи. Свой наряд она дополнила актуальными крупными серьгами-кольцами и туфлями с острым мысом.

Стилист Лариса Тимиряева оценила образ звезды, заметив, что комбинезоны сегодня очень актуальны. Кроме того, модный наряд является капсульным и, значит, удобным, не требующим дополнений.

«Плюс, это всегда визуальная коррекция. В монохромном комбинезоне на высокой шпильке силуэт будет казаться выше и стройнее. Очень удачно подобран нюдовый оттенок бежевого. Поскольку комбинезон усилен деталями (карманы, пряжки, разрезы, пуговицы), цвет уравновешивает и одновременно смягчает жесткость линий и материала. Также он гармонично сочетается с цветом волос и женственной прической со спокойными локонами. Жесткость же поддерживают остроносые туфли на острой высокой шпильке. Образ получился контрастным, но гармоничным. Контраст нежности и жесткости. Образ сильной, уверенной в себе женщины. Образ нежной женщины, которая вынуждена быть сильной!» — прокомментировала стиль Михалковой эксперт для Teleprogramma.pro.

Наша справка

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению «имиджелогия». Профессионально занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.