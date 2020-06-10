В любимых оттенках: Асмус в белом кроп-топе и объемных брюках засветилась на съемках «Вечернего Урганта»

Недавно похваставшаяся покупкой дома актриса Кристина Асмус намекнула на возможное очередное появление на шоу «Вечерний Ургант». Напомним, в интервью с Александром Цыпкиным знаменитость рассказала, что она и супруг Гарик Харламов воспользовались режимом самоизоляции, чтобы сменить место жительства. Сейчас муж и жена вместе с дочерью Настей проживают недалеко от Рублевки в собственных апартаментах. Асмус шутит: последним этапом переезда в скором времени должен стать разбор завалов в одной из комнат. К нему Кристина пока не приступила.

На личной странице в Instagram Кристина намекнула на возможное появление в студии «Вечернего Урганта» в ближайших выпусках. Если информация подтвердится, то участие Асмус станет уже седьмым по счету — в последний раз артистка беседовала с Иваном в компании режиссера Александра Молочникова. На обнародованном снимке Асмус лежит на знакомом зрителю «кофейном» кресле рядом с не менее узнаваемым торшером. На выход актриса выбрала дуэт из насыщенно-коричневых хлопковых рубашки и объемных брюк, а под низ надела белый кроп-топ. Поддержала образ Асмус белоснежными кроссовками.

«Очень ждем вас у Ивана, судя по обстановке», «Зачем вы надели одежду Гарика?», «Кристина, шик, блеск!», «Красивая, очень идет этот образ», «В любимых оттенках», «Потрясающая!» — высказались по поводу увиденного люди в комментариях.