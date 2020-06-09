«Совсем девочка»: Бузова в розовом дуэте с ультракоротким мини показала длинные ноги

Бузова в дуэте с ультракоротким мини показала длинные ноги. В последнее время ведущая «Дома-2» все чаще использует в своем гардеробе розовые акценты: так, на одном из выступлений в рамках телепроекта она появилась в парике цвета фуксия, до этого примеряла розовый бра без нижнего белья, а также представала в нежного оттенка спортивном костюме.

На этот раз для выхода Ольга выбрала не менее нежный розовый дуэт, состоящий из короткого жакета и ультракороткой юбки-солнце. Последняя за счет формы выкройки создавала впечатление пай-девочки, а удачным дополнением стал ремень – он сделал юбку более современной. На ноги же Ольга надела высокую шпильку, за счет чего стала выглядеть выше.

Манукян, который остался в полном восторге от облика возлюбленной, признался, что уже достаточно долго ждет Ольгу.

«Всюду опоздали», — посмеялись ребята.

«Сногсшибательная», «Огненная», «Ольга, ноги словно от ушей», «Секс», «С такими ногами как у тебя Даве можно позавидовать. Отхватил кралю!»,«Совсем девочка», — высказались подписчики в Сети.