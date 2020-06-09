По-летнему: Стеша Маликова дополнила белое платье с рукавами-фонариками рыжими сапогами

Дмитрий Маликов всегда гордился дочкой Стефанией. 20-летняя девушка давно окончила школу и теперь учится в МГИМО. При этом у студентки хватает времени на путешествия, вечеринки с друзьями и чтение книг. А на карантине она с радостью помогала родителям нянчить своего маленького брата Марка. При этом девушка успела создать коллекцию летних платьев и выпустить их с подругами. Последние дни она едва успевала передвигаться по Москве, выбирая новые ткани и устраивая фотосессии в новых аутфитах.

С наступлением тепла в Москве Стеша стала чаще носить мини-платье и сарафаны. А джинсы она сочетает с блузками ярких цветов. Так накануне девушка провела день с подругами. Сначала она предстала в широких рваных джинсах и белой блузке с пышными рукавами. Дочка артиста позировала в лифте.

А спустя несколько часов Маликова уже в белоснежном силуэтном мини-платье и рыжих сапогах в тон сумке отметилась на улицах столицы с новой партией платьев. Девушка выглядела воодушевленно. Наряд подчеркнул ее талию и стройные ноги. «Забрали красоту», — похвасталась она. Поклонники не перестают восхищаться образом Стеши. «Вам в сапогах не жарко?», «Красавица», «Безумно красивая! Как в бездонное озеро, можно любоваться бесконечно», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что ранее для портала Teleprogramma.pro Анна Бжедугова, модный эксперт, экс-сотрудник журнала Vogue Россия, поведала о главных летних трендах в обуви.