Повзрослела и похорошела: Глюкоза в шелковом мини-платье в горох раскрыла подарки от друзей

Наталья Чистякова-Ионова, также известная как Глюкоза, живет в загородном доме с мужем Александром Чистяковым. У пары подрастают дочки: Лидия и Вера. Даже на карантине певица не прекращала заниматься спортом и йогой. Соблазнительные наряды артистка сменила на спортивные костюмы и удобные джинсы. Однако на днях она отметила день рождения. 7 июня девушке исполнилось 34 года.

Глюкоза устроила домашнюю вечеринку без гостей. Она облачилась в шелковое платье-сорочку в горох небесного цвета. Именинница отказалась от каблуков в пользу белых кед. Она также сделала укладку, завив локоны и нанесла неброский макияж на лицо. Певица позировала на природе, а потом стала распаковывать подарки. Так, ювелир Яна Расковалова передала артистке фирменную шкатулку для украшений.

«Большое счастье чувствовать, что не смотря на сложное время и настроение, все мои любимые люди рядом! Мне исполнилось 34, и могу сказать, что взрослеть и открывать себя с каждым годом все интереснее! Я проживаю очень интересную жизнь, и рядом со мной уникальные, разносторонние люди! Талантливые, целеустремлённые, которые двигают меня вперед! Спасибо каждому из вас! Люблю», — написала в соцсети блондинка.

Поклонники поздравили звезду с 34-летием. Многие отметили, что девушка выглядит гораздо моложе свои лет. Напомним, что коллегам артистки повезло больше. 9 июня был снят режим самоизоляции, поэтому Ани лорак устроила в честь дня рождения дочери Софии вечеринку на природе, гостем которой стал Филипп Киркоров. А Нюша отметила день рождения мужа Игоря Сивова в гольф-клубе с друзьями.