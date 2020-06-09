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Акцент на декольте: недавно ставшая мамой Антонина Паперная примерила милый сарафан в горошек

30-летняя актриса обожает наряжаться.

Акцент на декольте: недавно ставшая мамой Антонина Паперная примерила милый сарафан в горошек
Антонина Паперная/Фото: https://www.instagram.com/p/CAPgbKuCyIQ/

Недавно ставшая мамой актриса Антонина Паперная примерила трендовый сарафан в горошек. Напомним, малыш появился на свет у Тони и ее супруга Владимира Яглыча в конце апреля. Фактом счастья довольный отец похвалился через социальные сети. Однако, по-прежнему не известно, как муж и жена назвали сына.

Внимательные же наблюдатели заметили, что беременность положительно сказалась на внешности Паперной. Актриса стала выглядеть нежнее, кроме того, у нее увеличился бюст. Именно на нем регулярно делает акцент Антонина, выбирая наряды. Не стала исключением и вторничная прогулка, на которой знаменитость появилась в черном сарафане с белый горох с глубоким декольте, подчеркивающим пышные формы. Вторым акцентом стала талия – Паперная решила надеть еле заметный черный ремень, чтобы казаться стройнее. Летящий же низ платья добавил наряду воздушности.

«Вот и пришло настоящее лето! Моя любимая пора. Не надо тратить два часа, чтобы одеться. Жаль, что у нас оно длится месяц — два максимум. Наконец-то можно позволить себе надеть легкое платье», — порадовалась летней жаре она.

Комментаторы, в свою очередь, решили отвесить несколько комплиментов молодой маме. «Красотка», «Завидую вашему размерчику, если вы понимаете, о чем я», «Классная», «Хороша до невозможности», — подметили они.

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