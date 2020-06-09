«Куколка в черном»: Вера Брежнева показала фигуру в топе-бра и шифоновых брюках

Вера Брежнева не скрывает, что отдыхает очень редко. Обычно певица проводит целые месяцы на гастролях. Поэтому артистка была рада тому, что смогла побыть с семьей во время карантина. Два месяца девушка была практически неразлучна с мужем Константином Меладзе. Артистка коротала время в особняке, устраивала онлайн-концерты и наслаждалась спокойной жизнью. Лишь в первые летние дни блондинка покинула дом и провела время у озера, впервые облачившись в купальник за продолжительный период.

8 июня Брежнева отметила день рождения своей мамы. Тамара Галушко впервые отмечала без дочки знаменательное событие. А на следующий день певица отправилась на съемку. Для первого появления на публике после карантина она выбрала total black look. Девушка подчеркнула фигуру топом-бра, шифоновыми брюками. На плечи она накинула рубашку в тон. Волосы Вера собрала в пучок и сделала едва заметный макияж.

«Сегодня у меня был первый съемочный день после карантина. Почти 3 месяца ( без 6-ти дней ). Ощущения необычные. И радостно, и немного страшно, когда собирается уже несколько людей в одном месте. Странно, когда видишь человека, которого рад видеть и рефлекторно тебе хочется его обнять , такая тёплая привычка, но ты раз, и останавливаешь себя. И пока неуверенно строишь планы на ближайшее будущее. Но понимаешь, как скучал по всему тому, что было большой частью твоей жизни. Вчера была первая репетиция и теперь я точно могу сказать, что готова!» — рассказала артистка.

Брежнева не только показала точеную талию, но и блеснула грудью. Поклонники одарили девушку комплиментами. «Офигенно красивая», «Какая красивая Вера», «Куколка в черном», «Хорошенькая», «Ни один цветок не сравнится с вами», — прокомментировали пост подписчики звезды.