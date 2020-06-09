«Какая фигура!»: 36-летняя Лопырева в ярком бикини похвасталась точеной талией в Дубае

Виктория Лопырева не скрывает, что любит путешествовать. После рождения сына Марка Лео девушка достаточно быстро вернулась к привычной жизни. В 2019 году она посетила Москву, чтобы познакомить наследника с родственниками. Тогда же девушка расписалась в ЗАГСе со своим возлюбленным Игорем Булатовым. А в феврале артистка уехала в Дубай по работе и в итоге там решила переждать пандемию коронавируса.

больше по теме Роскошный отдых: Виктория Лопырева в черном купальнике позагорала на яхте в Дубае Модель развеялась в компании друзей.

Лопырева с начала мая стала жить почти полноценной жизнью. В ОАЭ был снят режим самоизоляции. Девушка сначала покидала дом только для прогулок с наследником и мужем. Но минувшие выходные модель провела на яхте. Она загорала в компании друзей. А очередной день в жаркой стране Виктория провела уже возле своих апартаментов, хвастаясь новым купальником и точеной фигурой. На новом фото девушка блеснула осиной талией и стройными ногами.

«В Дубае +40 и единственное, что нужно из одежды — новые купальники», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит молодая мама. К слову, 36-летняя модель вернулась к активным тренировкам. Каждый день она занимается спортом. «Красота какая на фото», «Какая фигура!», «Купальник просто бомба, как и сама обладательница», «Хороша», «А где попа?», «Схуднула наша блондиночка», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что Лопырева уроженка Ростова-на-Дону. Девушка любит вспоминать о любимом городе. Ко всему прочему, она является посол чемпионата мира по футболу 2018 года.