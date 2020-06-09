«Всегда сама»: Брухунова заверила, что у нее нет стилиста для подбора ее стильных аутфитов

31-летняя Татьяна Брухунова, молодая супруга 74-летнего сатирика Евгения Петросяна, активно ведет свой микроблог в Instagram, демонстрируя любовь к кулинарии, шопингу и моде. Девушка регулярно делится с фолловерами снимками своих стильных образов и неизменно вызывает у поклонниц восторг – кажется, что каждый ее выход тщательно продуман профессиональными имиджмейкерами. К тому же, комментируя свои аутфиты, Брухунова цитирует последние тенденции в мире моды, ссылаясь на те или иные тренды и веяния.

Однако Брухунова развеяла подозрения подписчиц о том, что у нее есть свой персональный стилист, который составляет ей комплекты для выходов в свет. На вопрос о том, есть ли у девушки помощник в подборе образов, она ответила, что нет:

«Всегда сама», — призналась Татьяна Брухунова.

При этом каждый выход Брухуновой сопровождают комментарии, в которых модницу и ее вкус хвалят и превозносят:

«Вы такая стильная! У вас очень крутые образы!», «Кайфую от Вас, от всего что Вы делаете и от Вашего стиля», «Испытываю эстетическое удовольствие, глядя на Вас и Ваш аккаунт», «Всегда смотрю на Вас и восхищаюсь!!» — можно прочитать под публикациями.

Девушка прокачивает свои знания о стиле и трендах гардероба. В числе покупок, которые совершает Брухунова, всегда присутствуют журналы о моде.