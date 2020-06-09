Тотальный черный: Анна Нетребко выбрала для посещения «Музикферайн» юбку плиссе в пол

Ее она сочетала с классическим жакетом.

Анна Нетребко наслаждается прекрасными днями в Вене без карантина. Еще недавно оперная дива ожидала снятия строгих мер и начала выступлений только осенью, однако Австрия достаточно быстро сняла ограничения и открыла различные заведения для посещений.

Певица уже успела поработать на сцене, посетить несколько музеев, парки развлечений и даже навестила фермера, собрав для него клубнику.

Теперь же она решила выбраться в свет, вместе с супругом, оперным певцом Юсифом Эйвазовым, она отметилась в филармонии «Музикферайн». Наряду с залами Бостонской и Амстердамской филармоний он считается одним из трех лучших залов в мире. Именно здесь базируется и выступает Венский филармонический оркестр.

Поводом для посещения «Музикферайн» послужило выступление Даниэля Баренбойма. Анна назвала музыканта «гением».

Отметим, что предпочитающая красочные вещи Анна Нетребко на этот раз отметилась в total black look. С длинной юбкой плиссе она примерила классический жакет и топ — все черного цвета. На яркой брюнетке этот образ выглядел очень эффектно.