«Очень похорошели»: Гузеева в брюках с лампасами и кардигане в клетку прошлась по магазину

Лариса Гузеева знаменита не только своими работами в кино, но и прямолинейностью. Во время съемок шоу «Давай поженимся!» она не боится высказывать честное мнение о женихах и невестах. Также артистка откровенно рассказывает обо всех курьезах в жизни и любит отвечать хейтерам. С недавних пор она стала ведущей еще одного проекта — «На дачу!». Телеведущая помогает семьям наладить быт и отношения, приезжая в их загородные дома.

Накануне Гузеева поделилась новыми фото со съемок. Она сначала появилась в продуктовом магазине в черных брюках с лампасами блузке и клетчатом кардигане. Артистка была в перчатках, но без маски. Образ дополнила плетеная сумка. Потом в этом же наряде она предстала на дачном участке новых героев шоу. В лаконичном наряде Лариса выглядел еще стройнее, чем обычно. Поклонники восхитились тем, как она выглядит.

Примечательно, что ранее Гузеева прошлась по хейтерам, которые обсуждают ее наряды и упрекают ее за то, что она ходит без маски. На этот раз телеведущая вновь дала отпор злопыхателям.

«Продолжая тему, замечу: самая обидчивая прослойка плохих людей — ****. Причем обоих полов и всех возрастов. Они вылезают мгновенно, выдавая себя с головой и помогая мне от них избавляться. Предыдущий пост это прекрасно показал. Так что, мои дорогие подписчики, дышать нам становится легче. Иногда зайдешь на страницу бабушки-***, содрогнешься от ужаса и брезгливости и удивишься совету, что я крашусЯ и одеваюсЯ не так. Ну и про советы быть добрее — БУДЬТЕ! А моим дорогим друзьям спасибо огромное за внимание и доброе отношение — я работаю для вас», — высказалась звезда.

Поклонники согласились с артисткой. Многие призвали ее не обращать внимание на хейтеров. «Вы классная, крутая и просто замечательный человек!», «После карантина чумачечших поприбавилось», «Всегда с удовольствием слежу за вашими постами. Прекрасно выглядите», «Вы очень похорошели», «Какая эффектная дама», «Ну просто глаз не оторвать. Пусть вам завидуют…» — прокомментировали пост подписчики.