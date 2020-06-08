Маленькая модница: Эмин показал дочку Афину в джинсовом комбинезоне и с детскими часиками

Эмин не скрывает, что гордится своей маленькой дочуркой. Ведь в свои полтора годика кроха смогла освоить велосипед. Афина вполне уверенно чувствует себя на «личном транспорте». Ко всему прочему, у наследницы исполнителя появились собственные детские часики. Дочка Алены Гавриловой растет маленькой модницей. В обширном гардеробе малышки есть наряды на любовь случай: трендовые платья бэби-долл, актуальные джинсы скинни для прогулок, блузы, футболки и даже свитшоты.

Свой уикенд Эмин проел вместе с дочерью. Певец отправился на прогулку с Афиной, прихватив с собой велосипед. Таким образом, у малышки был выбор: пройтись с папой пешком по аллее или же немного покататься под пристальным надзором родителя.

В stories Instagram певец поделился отчетными снимками с прогулки. Так супруга музыканта могла видеть, как ее дочка проводит время с отцом. Перед объективом камеры полуторагодовалая Афина предстала в джинсовом комбинезоне и с хвостиками-пальмочками на голове.

В беседе с поклонниками музыкант уточнил, что он хотел бы еще раз испытать радость отцовства. К слову, Алена Гаврилова подтвердила информацию о том, что они с Эмином больше не пара. Девушка отказалась давать какие-то комментарии на этот счет, попросив на время оставить ее в покое. После чего модель и вовсе закрыла свой профиль в микроблоге.