Домашний фэшн: Ирина Шейк в леопардовом платье с открытой спиной сделала селфи в ванной

Ирина Шейк последний раз блистала на подиуме в феврале этого года. Тогда она на месяц покинула свой дом в Нью-Йорке, оставив дочку Лею с бывшим возлюбленным Брэдли Купером. Но потом упущенное время она наверстала сполна. Больше двух месяцев модель провела на карантине со своей наследницей. Папарацци несколько раз ловили девушку во время прогулки с трехлетней Леей. Она стала делать больше домашних селфи.

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После расставания с Купером Ирина поселилась в своей квартире на Манхэттене. Она встречается с подругами в последнее время особенно близко общается с арт-дилером Вито Шнабелем. А пока модные фотосессии и разные проекты отложены из-за карантина, девушка сама устраивает фотосессии прямо у себя дома. Так на днях она поделилась кадром, сделанным на телефон. Шейк облачилась в леопардовое шелковое платье с открытой спиной.

Она сидела на полу возле ванной, демонстрируя алую сумочку. Ее волосы были собраны в пучок, а губы выдели красной помадой. Позировала звезда как для настоящего глянца. Она виртуозно обошлась без студии и помощи профессионалов. Многие поклонники восхитились образ модели. Некоторые отметили, что 34-летняя звезда выглядит еще лучше, чем до беременности. Похоже, что карантин пошел на пользу Ирине.

Напомним, что не так давно Шейк показала, как выглядела в юности. Она выросла в Челябинской области, но часто отдыхала в Геленджике. К слову, девушка не теряет связь со своими близкими. Недавно она поздравила племянницу с днем рождения.