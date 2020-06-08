«Вот это размерчик»: Асмус прогадала с обувью, надев увеличивающие стопу остроносые «челси»

32-летняя Кристина Асмус выбралась на работу в силуэтном пальто и остроносых челси. На днях актриса порадовала свою публику важным заявлением – постепенно она возвращается к работе в театре после долгого перерыва, связанного с пандемией коронавируса.

Неоднократно Кристина подмечала, что отсутствие работы пагубно сказывалось на ее настроении – супруге Харламова было сложнее выполнять домашние дела, и даже в новой обстановке Асмус стремилась репетировать. Чтобы не растерять навыки, она согласилась на участие в сериале необычного формата «Безумие».

На днях же выяснилось, что Асмус дождалась-таки шанса вернуться на сцену. В ближайшее время знаменитость приступит к работе над постановкой «Дачники» по Максиму Горькому. В честь этого события Кристина вспомнила, как посещала Ярославль вместе с труппой.

«Эта фотография сделана на гастролях у театра им. Волкова в Ярославле. Театр, которым много лет руководил один из любимых и главных режиссеров в моей жизни — Евгений Жозефович Марчелли. Он поставил со мной «Утиную охоту». Ключевая моя роль в театре, в котором я работаю уже 8 лет», — подметила она.

Так, в кадре Асмус стоит у входа в культурное заведение. Актриса облачена в черные брюки кюлоты, а поверх надето шоколадного оттенка драповое пальто с бахромой и остроносые, велюровые «челси». В целом, все выглядит достаточно гармонично, однако, за счет острых носов нога миниатюрной Кристины выглядит массивнее обычного.

Этот факт подметили и подписчицы в комментариях. «Вот это размерчик!», «Кристина, вы прекрасны, но ботинки делают из ноги лапу», «Дико извиняюсь, но какой у вас размер обуви? Уж больно большим кажется», «Зачетные сапоги, но смотрятся лыжами», — раскритиковали они.