«Апельсинка»: Гагарина в солнечном сарафане с многоярусной юбкой позировала на площади

Певица призналась, что специально для летнего сезона уже приготовила много интересных образов.

Полина Гагарина в желтом сарафане с многоярусной юбкой позировала на площади. В интервью певица рассказывала, что главным принципом, которого она придерживается в одежде, является простота. Так, на артистке часто можно увидеть лаконичные, но трендовые платья от различных дизайнеров – их Гагарина практически всегда удачно вписывает в общий образ.

Обожает Полина одежду спокойных и светлых тонов – бежевых, песочных, коричневых. «В моем повседневном гардеробе много базовых однотонных вещей, которые я сочетаю друг с другом», — подмечала она.

Потепление же стало для Гагариной поводом нарушить привычные тенденции. Так, Полина поделилась на личной странице в Instagram снимком, на котором она появилась в ярко-желтом, солнечном сарафане с многоярусной юбкой. Платье создала дизайнер Яна Расковалова. За счет стройного стана оно удачно село на ключицах и животе, а пышная юбка добавила радостной певице озорства и кокетства. Дуэтом для сарафана стали белые кеды – их Гагарина, судя по всему, обожает, ведь именно эту обувь часто можно увидеть на снимках артистки.

«Платьица уже приготовили?» — поинтересовалась она.

Фолловеры признались: им очень нравится положительный настрой исполнительницы, несмотря на непростой период в ее семье. «Какая вы яркая и заводная», «Апельсинка», «Кто тут самый красивый?», «Фото — бомба», «Полина, вы потрясающая! Платье шикарное!», «Богиня нашего сердца», — поддержали люди любимицу.