Невестка Орбакайте в джинсах с высокой талией и кроп-топе прогулялась в центре Москвы

Никита Пресняков со своей женой Аленой Красновой два месяца провели на бывшей даче Аллы Пугачевой. Там у них было место и для занятий спортом, и для прогулок. Девушка также радовала возлюбленного романтическими пикниками. Но в мае молодым людям надоело сидеть дома. Сначала они стали собирать в гости друзей, а недавно вернулись в Москву. Первым делом невестка Кристины Орбакайте отправилась на шоппинг и приняла участие в фотосессии.

больше по теме Невестка Орбакайте в джинсах клеш и песочном жакете пришла на праздник в дом Преснякова Алена Краснова покинула дачу Аллы Пугачевой, чтобы поздравить маленького брата мужа с днем рождения.

А вот первый летний уикенд супруги провели в гостях у Владимира Преснякова и Натальи Подольской. Звезды устроили детский праздник на природе в честь дня рождения своего сына Артемия. Никита с удовольствием поиграл с братом, а его супруга понянчила щенка, нового члена семьи. На следующий день Краснова решила погулять на Патриарших прудах с подругами. Для такого случая она облачилась в джинсы клеш и белый кроп-топ.

Идеальный наряд для солнечной погоды подобрала Алена. Она также собрала волосы в пучок, открыв шею. Девушка заметила, что ее снимает подруга. «Все, хватит», — кокетливо попросила она.

Многие поклонники не перестают восхищаться невесткой Орбакайте. Она обладает притягательной внешностью и умело подчеркивает фигуру женственными образами. Джинсы с высокой талией, брюки-палаццо и легкие платья — верные спутники девушки.