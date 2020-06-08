«Сногсшибательна»: Бузова в белоснежном платье-сорочке с баской отметила праздник с Давой

Ольга Бузова в белоснежном платье-сорочке с баской отметила праздник с Давой. На днях отношениям поющей телеведущей и блогера исполнилось 10 месяцев. Отпраздновать влюбленные решили в собственных традициях: Манукян заказал для них стол в дорогом ресторане, сформировал меню под запросы любимой и не забыл преподнести ей огромный букет красных и желтых роз.

Бузова же появилась на пороге развлекательного заведения при полном параде. Для выхода Ольга выбрала эффектное белоснежное платье-сорочку с баской, украшающей зону декольте. На загорелой коже телеведущей наряд смотрелся максимально эффектно, а простой крой создавал правильные акценты на росте и длинных ногах Ольги. Довершили образ белые шпильки, отдекорированные камнем, похожим на жемчуг.

«Моя красотка», — отвесил Бузовой комплимент Манукян от чистого сердца.

Заприметили минималистичную идею и в комментариях. «В этот раз сногсшибательна», «Ох, Оля, Оля, ты прекрасна!», «Самая красивая», «Очень ты похорошела», «Нет слов от восторга! Платье бомбяо!», «Шикарный букет, и ты, Оль, как всегда волнуешь», — восхитились люди.