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«Сногсшибательна»: Бузова в белоснежном платье-сорочке с баской отметила праздник с Давой

На днях отношениям певицы и блогера исполнилось 10 месяцев.

«Сногсшибательна»: Бузова в белоснежном платье-сорочке с баской отметила праздник с Давой
Ольга Бузова/Фото: https://www.instagram.com/p/CBJDJPTnI_JVieVIpBTFyE235r9YgVB_ob3HFo0/

Ольга Бузова в белоснежном платье-сорочке с баской отметила праздник с Давой. На днях отношениям поющей телеведущей и блогера исполнилось 10 месяцев. Отпраздновать влюбленные решили в собственных традициях: Манукян заказал для них стол в дорогом ресторане, сформировал меню под запросы любимой и не забыл преподнести ей огромный букет красных и желтых роз.

Бузова же появилась на пороге развлекательного заведения при полном параде. Для выхода Ольга выбрала эффектное белоснежное платье-сорочку с баской, украшающей зону декольте. На загорелой коже телеведущей наряд смотрелся максимально эффектно, а простой крой создавал правильные акценты на росте и длинных ногах Ольги. Довершили образ белые шпильки, отдекорированные камнем, похожим на жемчуг.

Ольга Бузова
Ольга Бузова/Фото: https://www.instagram.com/buzova86/

«Моя красотка», — отвесил Бузовой комплимент Манукян от чистого сердца.

Заприметили минималистичную идею и в комментариях. «В этот раз сногсшибательна», «Ох, Оля, Оля, ты прекрасна!», «Самая красивая», «Очень ты похорошела», «Нет слов от восторга! Платье бомбяо!», «Шикарный букет, и ты, Оль, как всегда волнуешь», — восхитились люди.

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