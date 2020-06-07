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Папина модница: Эмин показал дочку Афину в джинсах скинни и лимонной блузе

Полуторагодовалая наследница Алены Гавриловой любит проводить время вместе с отцом.

Папина модница: Эмин показал дочку Афину в джинсах скинни и лимонной блузе
Эмин Агаларов и Алена Гаврилова (Фото: Globallookpress.com)

В одном из интервью Эмин Агаларов опроверг слухи о том, что он якобы бросил Лейлу Алиеву ради новых отношений. Азербайджанский исполнитель дал понять, что все это выдумки журналистов. На самом деле артист расстался с первой женой еще до того, как у него возникли какие-то отношения с Аленой Гавриловой. Примечательно, что музыкант до сих пор поддерживает дружеские отношения с бывшей избранницей. И это не удивительно. Ведь Лейла подарила ему сыновей-двойняшек: Али и Микаила. Сейчас мальчишки живут вместе с мамой. Эмин старается как можно чаще наведываться к ним в гости, делая все для того, чтобы дети чувствовали и его поддержку и любовь.

Для многих поклонников Агаларова стало полной неожиданностью сообщение о том, что он разошелся и с Гавриловой. Ранее модель подтвердила эти слухи, добавив что они с Эмином больше не пара. После чего девушка закрыла свою страничку в Instagram, ограничив доступ к своему личному профилю. Музыкант намерен принимать такое же активно участие в воспитании дочери. Певец поделился свежим снимком с полуторагодовалой Афиной. Малышка позировала в трендовых джинсах скинни по росту и актуальной лимонной блузе с рукавами-буфами. Крохе нравится проводит время с отцом. Гаврилова в свою очередь не препятствует мужу видеться с ребенком.

Эмин подметил, что он благодарен Алене за каждый прожитый вместе день и общего ребенка. По словам музыканта, не все у них с супругой получилось так, как они планировали. Однако он безмерно уважает Алену и считает ее замечательной мамой.

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