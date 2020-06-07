Нетребко в хлопковом сарафане-вышиванке наведалась в гости к семье австрийских фермеров

Оперная певица уже говорила о том, что питает особую любовь к Вене.

48-летняя Анна Нетребко больше двух месяцев провела на самоизоляции. За это время оперная дива успела сделать ремонт на террасе. Так, возлюбленная азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова выступила в качестве моляра и дизайнера. Артистка собственноручно покрасила стены и занялась декором. Нашлось место и для купленного на блошином рынке маяка, садовых стульев с мягкой обивкой и небольшого столика, за которым вся семья может собираться за вечерним чаем.

«Мы посетили семью австрийских фермеров! Они выращивают клубнику, грибы и белую спаржу! Очень интересно! Невероятная чистота и организованность», — отметила Анна.

В гости возлюбленная Юсифа Эйвазова отправилась в хлопковом сарафане-вышиванке с трендовыми рукавами-фонариками. Образ певицы дополнила сумочка насыщенного синего оттенка в тон наряду.

Компанию звездной маме оставил одиннадцатилетний Тьяго. Оперная дива вместе с наследником занялась сбором урожая, проведя уикенд на свежем воздухе. Знаменитость не стала скрывать своих восторгов, попробовав спелую клубнику.

«Сбор клубники! Поможем фермерам, никогда не собирала! Ужасно понравилось — поеду еще», — заверила Анна.

Ранее историк моды Александр Васильев напомнил, что у возлюбленной Юсифа Эйвазова есть казачья кровь. Сама Нетребко родом из Краснодара. Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале уточнил, что оперная дива обладает не только глубоким красивым тембром, но и может похвастаться весьма привлекательной внешностью.