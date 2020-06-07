«Не в пирогах счастье?»: Рудковская в поварском колпаке и рукавицах позировала на кухне

45-летняя Яна Рудковская старается находить время, как на карьеру, так и на семью. В условиях самоизоляции музыкальный продюсер решила усовершенствовать свои кулинарные навыки. Так, бизнесвумен побаловала мужа домашней выпечкой. В микроблоге светская львица поделилась отчетным снимком, позировав на кухне. Перед объективом фотокамеры возлюбленная олимпийского чемпиона Евгения Плющенко предстала в поварском колпаке и рукавицах. Знаменитость показала пирог с золотистой корочкой и мини-бургеры с котлетами и сыром.

«Доброе утро!! Не в пирогах говорите счастье?! Ну, я бы так не сказала», — отметила Яна.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, кулинарные мастер-классы устраивали и другие знаменитости, среди которых: Юлия Высоцкая, Анна Нетребко, Ирина Дубцова, Юлия Ковальчук, Наталья Водянова, Эмма Малинина, Татьяна Навка и Анна Михайловская.

В беседе с поклонниками Яна Рудковская уточнила, что она успела привыкнуть к мифам о ее семье. Однако, некоторые из них бизнесвумен решила развенчать. Так, светская львица подметила, что многие искренне верят в то, что ее муж и семилетний сын работают на износ только ради того, чтобы она могла позволить себе покупать дизайнерские вещи от известных брендов. Музыкальный продюсер подметила, что и сама неплохо зарабатывает и при необходимости могла бы содержать семью. Ранее Яна устраивала импровизированную экскурсию по своей гардеробной. Для сумочек и обуви у Рудковской есть отдельные стеллажи. Кроме того, возлюбленная Евгения Плющенко обзавелась сундуком для хранения аксессуаров: бижутерии, драгоценностей, перчаток и шарфиков.