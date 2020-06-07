«В трендах лета»: Михайловская в топе-бра и шортах с вышивкой позировала на даче

Эксперт портала Teleprogramma.pro Ольга Трофимова говорила о том, что деним окажется на пике популярности.

31-летняя Анна Михайловская проводит «карантинные» каникулы за городом. Также, к слову, поступили и другие знаменитости. Так, к примеру, Ирина Пегова вместе с четырнадцатилетней дочкой Татьяной уже больше месяца живет у мамы в родном городе Выкса. В Нижегородскую область актриса поехала после продолжительной командировки в Минске. В частном доме обосновались: Яна Рудковская и Евгений Плющенко, Екатерина Стриженова с мужем Александром, Юлия Пересильд и многие другие.

На личной страничке в Instagram актриса из сериала «Молодежка» поделилась свежим отчетным снимком. Так, на даче Анна позировала в актуальном топе-бра и джинсовых мини-шортах с высокой посадкой и вышивкой в виде цветов. Летний образ Михайловской дополнила шляпа. К слову, акцент знаменитость сделала на талии, продемонстрировав фигуру после двух месяцев карантина.

«Все, у меня наступило лето!!» — отметила актриса.

В интервью Teleprogramma.pro имидж-стилист Ольга Трофимова говорила о том, что деним окажется на пике популярности в сезоне весна/лето 2020 года. Кроме того, эксперт в сфере моды советовала представительницам прекрасного пола обратить внимание на вещи из льна. Стилист заверила, что модницы не прогадают с выбором мини-шорт с высокой посадкой — они все также актуальны.

«Мини-шорты с завышенной талией в трендах этого лета», — уточнила Трофимова.

Напомним, что в браке с Тимофеем Каратаевым Анна родила своего первенца — сына Мирослава. Однако даже появление общего ребенка не помогло паре сохранить союз. Супруги развелись в июне 2018 года, прожив вместе без малого пять лет.