Папина кокетка: Лиза Галкина предстала на террасе в цветочном сарафане-балахоне

Максим Галкин не скрывает, что их с Аллой шестилетняя дочка растет маленькой модницей. И это не удивительно. Малышка с ранних лет участвует в дефиле. Впрочем, как и дети поп-короля сцены Филипп Киркорова: сын Мартин и дочка Алла-Виктория. Они также не раз появлялись на подиуме. Наследницу артист назвал в честь самых дорогих ему женщин: ныне покойной мамы — Виктории Марковны и бывшей жены Аллы Пугачевой. В одном из интервью Максим Галкин признался, что не ревнует Примадонну к Филиппу. По слова шоумена, он для их семьи что-то святое. Киркоров часто бывает в гостях у Аллы Борисовны. И Максим не имеет ничего против их дружбы. Ко всему прочему, телеведущий и сам неплохо общается с поп-королем.

К слову, семья Примадонны близко дружит и с четой Юдашкиных. По этой причине, Алла Борисовна не стала возражать, когда дочь Валентина Абрамовича — Галина — пригласила Лизу принять участие в одном из дефиле. Наследница модельера занимается выпуском одежды для детей.

Обширному гардеробу Лизы Галкиной могут позавидовать и девочки-подростки. Так, дочка певицы уже позировала в модных клетчатых кюлотах, жакетах, шифоновых юбках, джинсах по росту и платья в стиле бэби-долл.

На одной из фан-страничек Лизы Галкиной появились кадры, которые сам Максим уже выкладывал в личном профиле. Перед объективом камеры дочка шоумена предстала на террасе в цветочном сарафане-балахоне оверсайз. Образ малышки дополнил розовый рюкзак и сандалии. Длинные белокурые локоны крохи заплели в косу, закрепив волосы на затылке в виде пучка.