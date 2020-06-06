«Как похорошела!»: Татьяна Навка в ультрамариновом костюме и без макияжа предстала дома

Татьяна Навка недавно переболела коронавирусом. Для фигуристки болезнь стала неожиданностью. Однако заразился Covid-19 и ее супруг Дмитрий Песков. Несколько недель пара находилась под присмотром врачей. Им быстро удалось победить болезнь. В конце мая спортсменка уже наслаждалась хорошей погодой и даже посадила новое дерево в саду с дочкой Надеждой. Тогда поклонники поразились тому, какую бороду отрастил супруг звезды.

Навка стала реже появляться на публике. Первую неделю лета она провела уединенно с семьей. А 6 июня спортсменка сообщила, что вернулась к тренировкам. Она запечатлела себя дома на коврике для фитнеса. При этом девушка была облачена в ультрамариновый спортивный костюм. Она позировала без макияжа.

«Карантин закончится, а форма останется! Поэтому я тренируюсь», — заявила Татьяна.

Она также похвасталась своей покупкой — массажером для тела. Поклонники удивились тому, что фигуристка так быстро оправилась от болезни. Некоторые отметили, что Навка выглядит похудевшей и отдохнувшей.

«Как похорошела!», «Такая стройная», «Хорошо выглядите», «Мы рады, что вы уже поправились», «Такая молоденькая», — прокомментировали пост подписчики. К слову, в 45 лет Татьяна выглядит очень молодо. Она признавалась, что специально не следит за своим питанием.